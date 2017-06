Empresas verdes

Foco em renováveis

A cervejaria Ambev comprometeu-se em março a adquirir de fontes renováveis 100% da eletricidade que consome até 2025. O desafio integra uma meta global estipulada pela Anheuser-Busch InBev (grupo dono da Ambev); para atingi-la, a cervejaria adicionará aos mercados onde atua cerca de um gigawatt de capacidade de energia renovável, o suficiente para abastecer uma cidade como Porto Alegre. Em países em desenvolvimento como Brasil, Argentina, Colômbia e África do Sul, a medida é fundamental para transformar a indústria de energia e contribui para o alcance das metas climáticas nos termos dos acordos da Conferência do Clima de Paris de 2015. Em 2013, a AB InBev compartilhou com os países onde atua oito metas ambientais a ser cumpridas até o fim de 2017. Quatro delas estão ligadas à redução de gases de efeito estufa e consumo de energia. Dois anos antes do prazo, a operação brasileira reduziu em 10% a emissão de gases-estufa e 70% dos refrigeradores adquiridos anualmente já são modelos mais ecológicos.

Asfalto ecológico

A Ecovia Caminho do Mar, empresa do Grupo EcoRodovias, aplicou em 2016 mais de 1,7 mil toneladas de asfalto-borracha nas rodovias que administra no Paraná, ligando Curitiba ao litoral do estado. Cerca de 14% desse asfalto é constituído pelo pó de pneus de caminhão moídos, reaproveitamento de um material já sem condições de uso. O resultado final é um asfalto ambientalmente correto, mais resistente e com durabilidade 40% superior à do asfalto convencional, por causa de sua menor deformação e maior elasticidade. O asfalto-borracha também diminui o tempo de liberação da pista ao tráfego em relação ao exigido pelo asfalto tradicional.

Energia para usar e vender

A Gerdau escolheu sua unidade de Montes Claros (MG) como piloto para um projeto de geração de energia limpa, o Inova Solar, que envolve a instalação de placas de captação de energia solar para consumo próprio. Como a geração na unidade de Montes Claros é 8% superior à necessária, a energia excedente é redistribuída para a concessionária local e a Gerdau recebe o retorno em crédito para utilizar em outras plantas. O modelo deverá ser replicado nas unidades de Minas Gerais e, a seguir, nas demais áreas de atuação da Gerdau no país, priorizando as localidades com alta radiação solar.

Sem resíduos em aterros

A Ford encerrou em abril o envio de resíduos para aterros sanitários em todas as suas fábricas de veículos no Brasil. Além do aumento progressivo da coleta seletiva, com a separação e destinação correta de cada tipo de resíduo nas unidades fabris, diversas outras ações contribuíram para esse resultado, como reciclagem, coprocessamento, compostagem e incineração de diferentes materiais. O Complexo Industrial Ford Nordeste, em Camaçari (BA), foi o último a extinguir o envio de resíduos, depois das unidades da empresa em Taubaté e São Bernardo do Campo (SP). A iniciativa é um importante passo no objetivo da empresa de reduzir a quantidade total de resíduos oriundos dos processos produtivos.

Trânsito facilitado

A Azul Linha Aéreas Brasileiras adicionou este ano duas organizações à sua política de responsabilidade social empresarial: a Ashoka Brasil e a Litro de Luz. A primeira, cuja entidade-mãe está presente em mais de 90 países, tem como missão acelerar a transformação social por meio do empreendedorismo social e da ativação de redes. A Litro de Luz, que atua em mais de 20 países, desenvolve soluções ecológicas e economicamente sustentáveis para combater a falta de iluminação em áreas sem acesso à rede elétrica. Essas organizações se juntam à Operação Sorriso e à Vaga Lume, parceiras da companhia aérea já há quatro anos. Em todos os casos, a Azul cederá passagens aéreas para que as ações propostas nos projetos de cada uma possam ser desenvolvidas no Brasil por meio do transporte de profissionais, beneficiados e de carga (esta, via Azul Cargo Express). A participação dos 1.300 membros do Programa de Voluntariado Azul também é incentivada nessas iniciativas.

Rastreamento elevado

Em 2016, a rede de supermercados Carrefour rastreou 100% dos itens da sua marca própria, que inclui os produtos com o selo Garantia de Origem. A adesão dos fornecedores dos demais produtos comercializados pela rede que não possuem a marca Carrefour chegou a 78%. Ao considerar todo o quadro de fornecedores da rede, 82% aderiram ao programa. Essas marcas garantiram ao Carrefour o Prêmio Rama 2017 na categoria Destaque do Varejo, durante a apresentação do segundo balanço do Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (Rama), desenvolvido desde 2011 numa parceria da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) com a empresa Paripassu. O programa promove o rastreamento e monitoramento de defensivos agrícolas em frutas, legumes e verduras, garantindo que a aplicação dos mesmos não supere o nível fixado em lei. Como resultado de 420 análises, o índice de conformidade do Carrefour no Rama foi de 76%, superior à média geral do programa.